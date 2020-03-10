Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...