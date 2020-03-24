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24.03.2020 - 23:01 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - EDHO 161. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 161. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de ekranlara geldi. Salı akşamları ekrana gelen EDHO dizisinde bu hafta ncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini öğrendi ve ortalık karıştı. İşte şimdiden büyük heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı ve 161. son bölüm izleme linki yayınlandı mı sorusunun yanıtı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - EDHO 161. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir. Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

EDHO 161. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 44 oldu, toplam vaka sayısı da 1872'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
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