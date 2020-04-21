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21.04.2020 - 13:25 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Hızır ve Alparslan'ın kuyusu kazılıyor. İkili masadan atılmak isteniyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Salı günleri ekrana gelen Eşkıya DÜnyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Hızır ve Alparslan için eller kalkıyor ikiliyi masadan atmak için düşmanlar birleşiyor. Hızır tepkisi ise 'Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!' şeklinde oluyor.

YENİ BÖLÜMDE DETAYLAR...

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
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