Esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak (1000 TL)? Bakan Pekcan açıkladı! İş yeri kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL esnaf destek başvurusu ve kira yardımı detayları merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde esnaf desteğini duyurmuştu. Bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa destek başvuru tarihi ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detayı açıkladı. Peki esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İş yeri kira yardımı detayları...

100 TL ESNAF DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

ESNAF DESTEK PAKETİNİ KİMLER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.