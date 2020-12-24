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24.12.2020 - 12:35 |

Esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak (1000 TL)? Bakan Pekcan açıkladı! İş yeri kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf destek ve kira yardımı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa destek başvuru tarihi ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 1000 TL esnaf destek başvurusu ne zaman yapılacak? Esnaf kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak (1000 TL)? Bakan Pekcan açıkladı! İş yeri kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL esnaf destek başvurusu ve kira yardımı detayları merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde esnaf desteğini duyurmuştu. Bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa destek başvuru tarihi ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detayı açıkladı. Peki esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İş yeri kira yardımı detayları...

100 TL ESNAF DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

ESNAF DESTEK PAKETİNİ KİMLER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
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