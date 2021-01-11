Esnaf hibe(1000 TL) ve kira desteği başvurusu: Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Esnaf hibe ve kira desteği başvurularında son güne gelindi.1000 TL esnaf hibe desteği ve 500-750 TL arası da kira desteği ödemeleri ile ilgili ayrıntılar ise araştırılmaya başlandı. Başvurularının tamamlanmasından sonra ödemelerin yapılacağı tarih beklenecek. Peki esnaf hibe ve kira desteği ödemleri ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır?

ESNAF HİBE VE KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf hibe ve kira desteği elektronik ortam gerçekleştirebiliyor. Başvurular; www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" kısmında gerçekleştiriliyor.

ESNAF GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği başvuruları bugün yani 11 Ocak tarihinde son bulacak. Başvurular tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin verilmesi bekleniyor.