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11.11.2020 - 17:25 | | DHA

Esnaf koronavirüse karşı kahvehaneleri kapattı!

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde koronavirüsün yayılma hızını azaltmak amacıyla muhtar ve esnaflar 4 kahvehaneyi 15 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Esnaf koronavirüse karşı kahvehaneleri kapattı!

​Kocaali’nin Gümüşoluk Mahallesi salgının etkisinin yeniden artmasıyla örnek bir uygulamaya gitti. Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, Gümüşoluk Mahallesi'nde kahvehane işleten 4 esnafla görüşerek 15 gün süreyle işletmelerin kapatılmasını istedi. Geçimlerini kahvehane işleterek sağlayan Zekariya Koçhan, Mehmet Depe, Yusuf Dayanıklı ve Mehmet Sarı, 15 gün süreyle kahvehanelerin tamamen kapatılması fikrini olumlu karşıladı. Kahvehane işletmecileri toplum sağlığının önemli olduğunu, komşularla sağlıklı bir ortamda çay içmek için bugün fedakarlık yapmaları gerektiğini söyleyerek kahvehanelerin kapılarını kilitledi.

Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, “15 gün süreyle işletmelerini açmayacaklar. Virüsün yayılım hızına göre tedbirin süresini değerlendireceğiz. Bu süreci herkesin üzerine düşeni yapmasıyla rahat atlatacağımızı düşünüyoruz. Esnafımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra diğer komşularda. Herkesin kendi sağlığı için izole olmasını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulsun istiyoruz." dedi. Muhtar Hazar, "Mahallemizde vakalar, temaslılar çok değil ama biz üzücü olaylar yaşanmadan tedbirimizi almak istedik. Şehir genelinde artan vaka sayıları tedirgin ediyor. Lütfen maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve her zamankinden daha çok hijyen kurallarına riayet edelim” diye konuştu.

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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