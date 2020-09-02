Esnafla yoldan geÃ§enlerin bÄ±Ã§aklÄ± kavgasÄ± kamerada

02.09.2020 - 10:53 | | DHA
Esnafla yoldan geçenlerin bÄ±çaklÄ± kavgasÄ± kamerada
Zeytinburnu'nda iki taraf arasÄ±nda meydana gelen bÄ±Ã§aklÄ± kavga vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Polis kavgayÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.Â
Ä°stanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda yoldan geÃ§en bir kiÅŸiyle esnaf arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±.
BÄ±Ã§aklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya, taraflarÄ±n tanÄ±dÄ±klarÄ± da katÄ±lÄ±nca kavga bÃ¼yÃ¼dÃ¼.
Ä°hbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.
Polis, kavgaya karÄ±ÅŸan kiÅŸileri emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â