Esnafla yoldan geÃ§enlerin bÄ±Ã§aklÄ± kavgasÄ± kamerada

Ä°stanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda yoldan geÃ§en bir kiÅŸiyle esnaf arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±.

BÄ±Ã§aklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya, taraflarÄ±n tanÄ±dÄ±klarÄ± da katÄ±lÄ±nca kavga bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Ä°hbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.

Polis, kavgaya karÄ±ÅŸan kiÅŸileri emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â