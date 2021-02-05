Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyen kadın çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. elle tacizde bulundu. Kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nın peşinden gidip yakalayarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başka bir suçtan arandığı belirlenen F.K., polis merkezine götürüldü.

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada taciz anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın, çocuğuyla ilgilenmek için durduğu sırada F.K.'nın elle tacizine uğradığı görüldü. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi ilerleyen F.K. ile öfkeli kocanın tartıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf Mehmet Aytimur, "Biz içerde çalışıyorduk. Bağrışmalar üzerine dışarı çıktık. Bir kişi galiba kadına tacizde bulundu. Kadının kocası bizden döner bıçağı istedi, o esnada telaşlandık. Taciz eden kişi de aşağı doğru ilerledi. Biz esnaf olarak yardımcı olmaya çalıştık. Taciz ettiği ileri sürülen kişi koşarak kaçmaya başladı. Adamın karısı ağlayınca şahsın peşinden koşmaya başladı" dedi.

Adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.