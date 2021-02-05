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05.02.2021 - 23:26 | | DHA

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'da eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını ele taciz ettiği öne sürülen F.K. gözaltına alındı. Taciz anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanıp gözaltına alınan F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyen kadın çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. elle tacizde bulundu. Kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nın peşinden gidip yakalayarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başka bir suçtan arandığı belirlenen F.K., polis merkezine götürüldü.

Esnaftan döner bıçağı istedi Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada taciz anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın, çocuğuyla ilgilenmek için durduğu sırada F.K.'nın elle tacizine uğradığı görüldü. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi ilerleyen F.K. ile öfkeli kocanın tartıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf Mehmet Aytimur, "Biz içerde çalışıyorduk. Bağrışmalar üzerine dışarı çıktık. Bir kişi galiba kadına tacizde bulundu. Kadının kocası bizden döner bıçağı istedi, o esnada telaşlandık. Taciz eden kişi de aşağı doğru ilerledi. Biz esnaf olarak yardımcı olmaya çalıştık. Taciz ettiği ileri sürülen kişi koşarak kaçmaya başladı. Adamın karısı ağlayınca şahsın peşinden koşmaya başladı" dedi.

Adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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