Esra yürüyebilmek için yardım bekliyor

Trabzon’un Tonya İlçesi’nde doğuştan yürüme engelli olan Cevat ve Fatma Sağlam çiftinin 10 yaşındaki kızı Esra Sağlam yürüyebilmek için yardım bekliyor. Esra’nın tedavisi için yıllardır Trabzon’da birçok doktora başvuran aile olumlu bir sonuç alamadı. Tavsiye üzerine İstanbul’da özel bir hastaneye başvuran Sağlam ailesi Esra’nın Bilateral FVDRO ve sol DEGA bilateral medial kolon kısaltma operasyonu geçirmesi durumunda yürüme yetisini kazanacağını öğrendi. Hastane Esra’nın ameliyatı için 60 bin TL isterken bu ücreti karşılayabilecek maddi imkanlarının olmadığını belirten inşaat işçisi baba Cevat Sağlam kızlarının yürüyebilmesi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Maddi imkanı yok

Baba Cevat Sağlam, “Esra doğuştan engelli. 2 çocuğumuz daha var. Özel bir rehabilitasyon merkezinde dördüncü sınıf öğrencisi Esra’yı Trabzon’da 8 yaşına kadar birçok doktora götürdük. Esra 8 yaşındayken bir doktor kızımızın kalçalarının çıkık olduğunu söyledi. İstanbul’da tavsiye üzerine götürdüğümüz özel bir hastane ameliyat edilmesi durumunda yürüyebileceğini bildirdi. Ameliyat ücreti olarak da 60 bin TL istediler. Bizim bu parayı karşılayabilecek maddi imkanımız yok. İnşaatlarda çalışıyorum. İş çıktıkça gidiyorum işe. Benim bu parayı ödeyebilmem mümkün değil. Eşimle birlikte tek isteğimiz kızımızın sağlığına kavuşması. O da yaşıtları gibi yürüyebilsin ve oynayabilsin. Kızımın yürüyebilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.