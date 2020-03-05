MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esrarı, klozete dökerken yakalandı
ABONE OL
05.03.2020 - 11:59 | | DHA

Esrarı, klozete dökerken yakalandı

Gaziantep'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli, esrarı klozete dökerek imha etmeye çalışırken yakalandı.

Esrarı, klozete dökerken yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, bu sırada kendisini fark eden şüpheliyi uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, bu kişiden uyuşturucu almaya gelen 2 kişinin üzerinde de 20 gram esrar ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

3 şüpheliyi gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada ayrıca 270 gram esrar ile kurusıkıdan çevrilme bir tabanca ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

Esrarı, klozete dökerken yakalandı

Alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldıRusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce baktı sonra çantasına atıp uzaklaştı!

Önce baktı sonra çantasına atıp uzaklaştı!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber