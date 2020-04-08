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08.04.2020 - 12:46 | | AA

Et ve Süt Kurumu'ndan İYİ Partili vekile yalanlama

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, depolarında uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Et ve Süt Kurumu'ndan İYİ Partili vekile yalanlama

ESK'den yapılan yazılı açıklamada, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada, "ESK'nin depolarındaki etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair" kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkkan'ın iddialarına ilişkin, "Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"DEPODAKİ ETLERİN TAMAMI YERLİ"

Kurumun, 1952'den beri sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün çeşitlerini "Et ve Balık Kurumu" markası ile tüketicilerine ulaştırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ESK, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için stokunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunmaktadır. Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stokumuz bulunmamaktadır. ESK, 10 Şubat'ta piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlatmıştır ve sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen gün artmaktadır. Kovid-19 salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır."

Açıklamada, ESK'nin, tüketiciler yanında Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun da et ihtiyacını yıllardan beri karşıladığı anımsatılarak, "Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak ülkemize 68 yıldır güvenle hizmet eden ESK, içinde bulunduğumuz bu zor günlerin sağlıkla ve gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçirilmesi hususunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Devlet kurumlarının günlük siyasete alet edilerek yıpratılması hususunu kamuoyunun takdirine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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