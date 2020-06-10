MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı
ABONE OL
10.06.2020 - 14:18 | | İHA

Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Etiler’de lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi. Operasyonda müşterileriyle özel SMS yoluyla iletişim kuran 76 yaşındaki N.G’ isimli şahıs suçüstü yakalandı. N.G’nin daha önceden de 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. Baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Etiler'de bulunan lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G’nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti. Bunu harekete geçen ekipler, müşteri görünümüyle içeriye girerek 76 yaşındaki N.G’yi suçüstü yakaladı. N.G nin daha önceden 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. İçeride kumar oynayan A.A.A, M.Y, E.İ, A.A, E.S, A.K, 6 şahsa Kumar oynamaktan. N.G. Ve F.Y. isimli şahısla birlikte kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Teslimat devam ediyor... İşte Nüfuz Edici Bomba'nın özellikleri!Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter'dan bir video paylaşarak Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Son dakika... Corona pozitif çıkınca Kahramanmaraş İl Müdürlüğü kapatıldı

Son dakika... Corona pozitif çıkınca Kahramanmaraş İl Müdürlüğü kapatıldı

Sıradaki Haber