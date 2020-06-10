Etiler’de lüks villaya baskın! Dernek adı altında kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Etiler'de bulunan lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G’nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti. Bunu harekete geçen ekipler, müşteri görünümüyle içeriye girerek 76 yaşındaki N.G’yi suçüstü yakaladı. N.G nin daha önceden 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. İçeride kumar oynayan A.A.A, M.Y, E.İ, A.A, E.S, A.K, 6 şahsa Kumar oynamaktan. N.G. Ve F.Y. isimli şahısla birlikte kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.