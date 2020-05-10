Etiyopya dönüşü Kayseri'de karantinaya alınan 243 kişi, evlerine gönderildi

Etiyopya'da yaşayan 243 Türk vatandaşı, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Kayseri'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 243 kişi, bugün evlerine gönderildi. Valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Yurttan uğurlananlara fidan hediye edildi.
14 gün karantinada kalan Sezer Alay, yetkililere teşekkür ederek, "Bizlere çok iyi baktılar. Devletimizden ve yurt çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.
Bilim Kurulu üyesi Tufan: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, kitle bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 75’inin virüsle karşılaşması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan, "Şu ana kadar son 100 yıl içinde yaşanmış büyük pandemilere bakıldığında 1918 pandemisi, 1919’da; 1957 pandemisi de 1958’de görülmüştür. Bir sonraki yıl bağışıklığı olmayan ve henüz virüsle karşılaşmamış olan kitle karşılaştığında gerçekten yüksek sayılarda yine istenmeyen sonuçlar görülmüştür. Dolayısıyla aşı geliştirilmediği takdirde gelecek sene için de epeyce hasta ile karşılaşmamız olası" dedi.