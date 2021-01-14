‘Etkinliği asgari kriterleri karşılıyor’

Çalışmaya dahil edilen hasta popülasyonlarının farklılığa neden olabileceğini belirten Özlü, “Diyelim ki bir grup sadece kronik hastalığı olmayan 18-60 yaş arası kişilerden oluşmuştur. Diğer grubun içerisinde 60 yaş üstü ya da kronik hastalığı olan kişiler var. Ya da bağışıklığı baskılanmış kişileri dahil etmişsinizdir. Popülasyonun yaş ortalamasına göre, kronik hastalıklı kişilere göre, bağışıklığı baskılanmış hastalara göre, çocuk yaş grubunun çalışmaya dahil edilip edilmemesine göre sonuçlar farklılaşabilir. Bu beklenen bir durum” dedi. Doz aralığının bile aşının etkinliğinde farklılığa neden olabileceğini vurgulayan Özlü, şunları dedi: “Aşının güvenirliğiyle ilgili bir sorun gözükmüyor. Ciddi bir yan etki görülmedi. Brezilya’da, Endonezya’da da güvenlik ile ilgili sıkıntı olmadı. Etkinlik açısından baktığınızda hepsi yüzde 50’nin üzerindeki değerler. DSÖ, bir aşıyı kullanmak için ‘asgari yüzde 50 olması yeterlidir’ diyor.”



Sinovac: Etkinliğini kanıtladı

Türkiye’nin 50 milyon doz aşı alacağı Sinovac şirketinin Başkanı Yin Weidong, aşılarının etkinliğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Weidong, Faz-3 sonuçlarına dair Türkiye, Brezilya ve Endonezya’dan gelen farklı sonuçları da değerlendirdi. Yin, farklı ülkelerdeki testlerin farklı şekillerde tasarlandığını ama kullanılan aşıların aynı partiden gönderildiğini söyledi. Yin, “Faz-3 klinik denemeleri, CoronaVac aşısının dünya çapındaki güvenilirliğinin ve etkinliğinin iyi olduğunu kanıtlamak için yeterli” dedi. İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Nicola Magrini de, Sinovac aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini belirterek, Avrupa İlaç Ajansı’nın yakında bu aşıyı inceleyebileceğini iddia etti.