Ev Alma Komşu Al Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından ev alma komşu al atasözünün anlamı için ‘Bir mülk edinirken öncelikle komşulara bakılmalıdır.’ yorumu çıkıyor. Yani yerleşim olarak ikamet edilecek bir yer için, çevredeki insanların güvenilir ve iyi olması çok daha önemlidir.

Ev Alma Komşu Al Atasözünün Anlamı Nedir?

Herhangi bir mülk edinme noktasında, özellikle bir ev alırken mutlaka komşulara bakılması gerekir. Zira komşuları iyi olan bir çevrede oturmak çok daha güvenli ve keyiflidir. Mutlu bir ömür sürebilmek ve komşularla karşılıklı alışveriş yapabilmek için, güven ve anlayış çok önemlidir. Tüm bu anlamlar içinse ev alma komşu al atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerin özlü hale gelerek bir şeyleri anlatmasına atasözü denmektedir. Bu doğrultuda ev alma komşu al atasözü ise, ev satın alırken önceliğin her zaman komşular olması şeklinde tabir edilmektedir.