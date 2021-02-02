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02.02.2021 - 11:58 | | DHA

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Kocaeli’nde, Volkan K. (28), ev arkadaşı Fatih Kula (29) arasında dün gece bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Volkan K., Fatih Kula’yı bıçaklayarak öldürdü.

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan K. ile ev arkadaşı Fatih Kula arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan K., mutfaktan aldığı bıçakla Fatih Kula’yı bıçakladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kula, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Kula, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

 

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