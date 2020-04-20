Ev Eş Anlamlısı Nedir? Ev Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ev kelimesi, toplumumuzda bir ailenin ya da bir kimsenin yaşadığı konut olarak tarif edilmektedir. Oldukça fazla kullanılan bu sözcüğün, konut dışında da farklı anlamları bulunmaktadır.

Ev Nedir?

Ev sözcüğü, bir ailenin yaşayabileceği şekilde tasarlanan yapı anlamına gelmektedir. Ancak bu sözcük aynı zamanda; aile, soy ve nesil kavramlarını temsil etmek için de kullanılabilmektedir.

Ev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ev sözcüğü, eş anlam açısından oldukça zengin bir kelimedir. Bu kapsamda kelime, yaşanılan yeri tarif ediyorsa eş anlamları; hane, konut, mekan, ocak ve yuva olarak sıralanmaktadır. Evin diğer anlamda kullanılması durumunda ise eş anlamları; soy, sülale, aile ve nesil olarak kabul edilmektedir. Her iki anlam için de aşağıda birer örnek yer almaktadır.

- Evine oldukça bağlı bir kadındı. (Ailesine oldukça bağlı bir kadındı.)

- Pazar günü karşıdaki eve yalnız bir adam taşındı. (Pazar günü karşıdaki konuta yalnız bir adam taşındır.)