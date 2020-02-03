Ev kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼ YaÅŸlÄ± adam son anda kurtuldu

Olay, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan ilÃ§esi ZiyapaÅŸa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali RÄ±za Ã–zdemir'in yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ahÅŸap evden alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren komÅŸularÄ±, durumu itfaiyeye bildirdi. Eve giren komÅŸularÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla alevlerin arasÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lan Ã–zdemir, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulans ile kontrol amaÃ§lÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. HÄ±zla evi saran alevlere mÃ¼dahale eden itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n diÄŸer evlere sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf etti. YangÄ±n nedeniyle evin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. Ä°tfaiye erlerinin yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonunda kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n, bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± maddi hasara yol aÃ§tÄ±.Â

SADECE Ä°KÄ° GÃœVERCÄ°N KURTULDU

Ã–zdemir'in evde yaklaÅŸÄ±k 50 gÃ¼vercin beslediÄŸi bilgisini alan itfaiye erleri, yangÄ±nda sadece iki gÃ¼vercini kurtarabildi. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¼vercinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±ndaÂ kurtarÄ±lan gÃ¼vercinler ise Ã–zdemir'in komÅŸularÄ±na teslim edildi. Ä°tfaiye gÃ¶revlileri, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini tespit etmek iÃ§in inceleme baÅŸlattÄ±.Â

Â