Ev sahibi ihbar etti! Kiracının evinde kokain bulundu

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu.

Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi. Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.