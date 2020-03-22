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22.03.2020 - 15:39 | | DHA

Ev sahibi ihbar etti! Kiracının evinde kokain bulundu

Tekirdağ’da kirası ödenmediği için dairesine giden N.Y., evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulundu. Polisin yaptığı aramada evde 1 kilo kokain ele geçirildi, kiracı A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ev sahibi ihbar etti! Kiracının evinde kokain bulundu

 Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu.

Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi. Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

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