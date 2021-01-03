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03.01.2021 - 10:18 | | İHA

Ev sahipleri uyurken evi soydular

İstanbul Küçükçekmece’de sabaha karşı ev sahipleri uyuduğu anda eve kart yardımıyla giren hırsızlar, televizyon, telefon ve bir miktar para alarak kaçtılar. Hırsızların, binaya girişleri ve televizyonla çıkıp kaçma anları kameraya yansıdı.

Ev sahipleri uyurken evi soydular

Olay, geçtiğimiz Perşembe sabahı Küçükçekmece Cennet mahallesinde saat 06.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan eve, kapıyı kartla açarak giren üç hırsız, bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir miktar para alarak 4 dakika içinde evden çıktı. O sırada ev sahipleri, ise oğullarının evde işe gitmek için hazırlandığını düşünerek çıkan seslere tepki vermedi. Hırsızlık olayını odalarından çıktıklarında fark eden aile, olayı polise ihbar etti. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren üç şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı

Küçükçekmece’de yaşanan hırsızlık, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların binaya gelişi, dış kapıyı zorlamaları ve binadan ellerinde televizyon ile çıkış anları görünüyor.

 

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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