18.08.2020 - 13:22 | | DHA
Evde asılı bulunan 1 çocuk annesi kadın toprağa verildi!
Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinde doğal gaz borusuna asılı olarak bulunup, hastanede yaşamını yitiren Gamze G.B. (35), otopsinin ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak’ta yaşayan Gamze G.B., cumartesi günü eve gelen yakınları tarafından doğal gaz borusunda asılı bulundu. Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk annesi Gamze G.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gece yaşamını yitirdi.
Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Gamze G.B., otopsisinin ardından Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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