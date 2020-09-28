MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evde basıldılar! Tam 35 kişi...
ABONE OL
28.09.2020 - 10:25 | | DHA

Evde basıldılar! Tam 35 kişi...

Adana’da, sivil polislerin kumar oynamaya gelmiş gibi baskın yaptığı evde, 35 kişiden 18’ine 'kumar oynamak'tan, tamamına ise 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan toplam 130 bin TL ceza kesildi.

Evde basıldılar! Tam 35 kişi...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenen eve 23 Eylül'de baskın düzenlendi. Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan, 18’ine ise 'kumar oynamak'tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı. Evde arama da yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, 1800 TL ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E. hakkında ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem yapıldı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber