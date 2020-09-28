Evde basıldılar! Tam 35 kişi...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenen eve 23 Eylül'de baskın düzenlendi. Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan, 18’ine ise 'kumar oynamak'tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı. Evde arama da yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, 1800 TL ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E. hakkında ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem yapıldı.