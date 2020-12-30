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30.12.2020 - 14:00 | | DHA

Evde hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde H.İ.G. (57), evinde yaptığı sahte içkileri semt pazarında satarken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ele geçirildi.

Evde hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı!

Kütahya Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.İ.G.’nin, kendi ürettiği sahte içkileri pet şişelerin içine doldurarak, 2 araçla semt pazarında sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık izniyle düzenlenen operasyonda H.İ.G., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.G., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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