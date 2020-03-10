Evde kaçak içki imalatına Jandarma ‘dur” dedi

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Eskiköy Hacivat mahallesinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplere ev ve eklentilerinde 3 bin 300 litre şarap, 55 litre kaçak rakı 20 kilo anason, 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkilere el konurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.