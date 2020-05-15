Evde Kal İstanbul’un havasını temizledi!

İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, koronavirüs nedeniyle dünya üzerindeki hareketliliğin azaldığını belirterek, “Salgınla birlikte aktivitelerin kısıtlanmasıyla İstanbul genelinde solunabilin partikül madde parametresi PM10 yüzde 30-35 oranında azaldı” dedi. İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan ise, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul’un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, “Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Platformu’nun zoom üzerinden gerçekleştirdiği “Kentsel Alanlarda Hava Kalitesi” söyleşisinde konuşan Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, şunları sözledi:

“Virüsün yayılması ile beraber tüm dünya hava kirliliği üzerinde durmaya başladı. Avrupa genelindeki ülkelerde NO2 kirliliğinin yüzde 40 civarında azaldığı söyleniyor. Partikül maddede ise genel olarak azalma tüm ülkelerde yüzde 10 civarında seyrediyor. Neden birinde yüzde 40, birinde yüzde 10 diye sormak gerekirse sebebi trafiktir. İnsanlar evlerinde olduğu için trafik yoğunluğu azaldı. Hareketlilikteki bu azalma istatistiklere yansıyor. Google’ın bir araştırmasına göre ise toplu taşımadaki hareketlilik Türkiye’de yüzde 70 oranında azalmış durumda. 16 Mart 2020 verilerine göre aktivitelerin kısıtlanması ile birlikte İstanbul genelinde PM10 yüzde 30-35 oranında azaldı. Ancak ısınma ve endüstriyel aktiviteler devam etti. Endüstriyel enerji ihtiyacı da devam etti. O nedenle sadece trafikteki azalma bariz bir şekilde yüzde 40’ları buluyor. Amerika’da ise fosil yakıtın kullanımı durumu değiştiriyor. Petrole dayalı aktiviteler en düşük seviyeye ulaşmış durumda. Uçak, benzin kullanımı ve bunun gibi etkiler bu düşüşü etkiliyor.”

Yoğun semtlerde düşüş

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul’un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var. Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar, Mecidiyeköy, Aksaray, Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz.”