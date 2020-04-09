‘Evde kal, kitapsız kalma’ mesajıyla başlatılan uygulama kapsamında Sancaktepe Belediye ekipleri hijyenik ortamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde hazırlayıp paketledikleri eserleri, kitap talebinde bulunan ilçe sakinlerinin evlerine sosyal mesafe kuralları içerisinde dağıtmaya başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü konu ile ilgili şunları söyledi: “Sosyal izolasyon döneminde vatandaşlarımızın kültür ve sanat alanlarından uzaklaşmamaları, verimli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. Sevgili Sancaktepelilere 20 bin kitap arasından seçtikleri bir kitabı hediye ediyoruz.”