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04.04.2020 - 07:00 | | Fotoğraflar: Ünal Çam

Evde kal, virüsü yen İstanbul!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 60’ının İstanbul’da gerçekleştiğini açıkladı.

Evde kal, virüsü yen İstanbul!
Fotoğraflar: Ünal Çam

Bu durum, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en hassas kentin İstanbul olduğunu gösteriyor. İstanbul’un koronavirüsle savaşında alınacak en önemli önlemin ise ‘evde kalmak’ olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin kalbinin attığı kentin “Evde kal” çağrılarına ne kadar uyduğunu görmek için önlemimizi alarak dolaştık. İşte objektifimize yansıyan kareler...


Evde kal, virüsü yen İstanbul

Evde kal, virüsü yen İstanbul


MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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