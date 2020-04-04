04.04.2020 - 07:00 | | Fotoğraflar: Ünal Çam
Evde kal, virüsü yen İstanbul!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 60’ının İstanbul’da gerçekleştiğini açıkladı.
Fotoğraflar: Ünal Çam
Bu durum, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en hassas kentin İstanbul olduğunu gösteriyor. İstanbul’un koronavirüsle savaşında alınacak en önemli önlemin ise ‘evde kalmak’ olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin kalbinin attığı kentin “Evde kal” çağrılarına ne kadar uyduğunu görmek için önlemimizi alarak dolaştık. İşte objektifimize yansıyan kareler...