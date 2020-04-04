Evde kal, virüsü yen İstanbul!

Bu durum, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en hassas kentin İstanbul olduğunu gösteriyor. İstanbul’un koronavirüsle savaşında alınacak en önemli önlemin ise ‘evde kalmak’ olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin kalbinin attığı kentin “Evde kal” çağrılarına ne kadar uyduğunu görmek için önlemimizi alarak dolaştık. İşte objektifimize yansıyan kareler...











