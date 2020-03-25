Evde kalanlar 155’i kilitledi: Alo, yasak ne zaman bitecek?

Ocak ayında günde ortalama 10 bin kişinin aradığı “Polis İmdat” hattını 22 Mart’tan bu yana 30 bin kişi aradı. Son iki günde emniyeti arayan 65 yaş üstü insanların sayısının ise 7 bini aştığı öğrenildi. Emniyeti arayan yaşlıların önemli bir kısmının ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ettiği, bir bölümünün ise bilgi almak için polisi aradığı belirtildi. Öğrenilmek istenen bilgilerin başında yasak süresinin ne zaman biteceği ve yasağı ihlalin cezasının ne olduğu yönünde sorular olduğu kaydedildi. Canı sıkıldığı için aradığını söyleyen yaşlıların da bulunduğu arayan şahıslar arasında yaşlı yakınlarının dışarıya çıktığını söyleyerek ihbarda bulunan vatandaşlarında bulunduğu öğrenildi.