Evde kalanlara ‘gönüllü’ destek

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği (EMDR) gönüllü terapistleri, koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı bir süreçten geçen vatandaşlar için 430 gönüllü terapistle online destek sunmaya başladı. Gönüllüler haftanın her günü 08.00-23.00 saatleri arasında, doğrudan koronavirüs hastalarıyla çalışan sağlık çalışanları, koronavirüs hastaları, hasta yakınları ve koronavirüs ile ilgili temas riski yüksek sahada çalışan diğer çalışanlara online destek veriyor.



Hastalık korkusu

Milliyet olarak koronavirüs nedeniyle gönüllü terapistlere danışanların en çok ne gibi sorunlar yaşadıklarını sorduk. Sağlık çalışanı danışanlarının en büyük korkusunun ailesine hastalığı bulaştırma olduğunu söyleyen uzman psikolog Mustafa Çetinkaya, şöyle konuştu:



“Çalışma yürüttüğümüz sağlık çalışanlarındaki kaygı, koruyucu malzeme eksik olması durumu. Yani ‘Biz tehlike altında mıyız’ kaygısı olabiliyor. Özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından, ‘İş yükü bize bindi. Çok yoğun çalışıyoruz’ şikayetleri ve öfkesi yaşıyor. Çünkü sadece uyumaya vakitleri kalıyor. Fiziksel anlamda sosyal mesafeye dikkat etmeme gibi şeyler sağlık çalışanlarında ‘Biz ne için uğraşıyoruz’ kaygısı yaratıyor. Sağlık çalışanlarında en büyük korku, ‘Hastalığın bulaşma riski olan bir ortamda hastalarla bire bir çalışıyorum ve eve gidiyorum.’ Evde ailesine bulaştırma korkusu var.”



‘Geriye dönüşler iyi’

Koronavirüs tanısı alan danışanlarda ölüm korkusu, öfke ve kaygılar olduğunu belirten psikolog Şenel Karaman da şunları söyledi:



“Koronavirüs tanısı alan ya da onlarla teması olan çalışanlarla çalışıyoruz. Bize ulaşanlara kendilerini tanıtmaları için bir form gönderiyoruz. Ne kadar etkilendiklerine dair bir test uyguluyoruz. Şu ana kadar görüştüğümüz insanlarda oldukça iyi geri dönüşler aldık. Bir danışanımızla beş seanstır görüşüyoruz. Koronavirüs tanısı almış olan insanların da yakınlarını göremedikleri için bazı sorunları ve kaygıları oluşuyor. Bazıları yakınlarına da bulaştırmış oluyorlar. Bundan dolayı derin suçluluk duygusu hissediyorlar. Tanı alan hastalarda ölüm korkusu, öfke hissedenler ya da ‘Neyse Allah’tan gelen, kabulümdür’ diyenler var. Biz de başvuran danışanımızın durumuna göre destek oluyoruz.”



‘İhtiyacı olanlar için biz hazırız’



Vatandaşlara gönüllü olarak destek veren dernek, şu açıklamayı yaptı:



“Ücretsiz olarak vereceğimiz hizmette, randevu sistemi ile haftanın her günü 08.00-23.00 saatleri arasında ihtiyacı olanlar için hazır olacağız. Gönüllüler grubuna ulaşmak için 0541 460 53 90 numaralı WhatsApp hattına ya da emdrhapdestek@gmail.com adresine mail atarak, isimlerini ve yaşlarını belirterek, virüs nedeniyle yaşadıkları sorunları kısa bir şekilde yazmaları yeterli.”