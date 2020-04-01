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01.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Evde kal’anlara pilatesli destek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor merkezlerinin geçici olarak kapatılmasının ardından iki pilates eğitmeni gönüllü olarak sosyal medya platformu Instagram üzerinden üyelerini motive etmeye yönelik pilates yayını yapıyor.

‘Evde kal’anlara pilatesli destek
ELİF ALTIN İstanbul 

Evden çıkamayan kadınlar sporlarını aksatmamak için her gün Havin Tanrıverdi ve Duygu Özteke’nin yayınlarını takip ederek pilates yapıyor. 15 gündür Instagram üzerinden yayın yapan eğitmenlerden Havin Tanrıverdi şunları anlattı:  “İçişleri Bakanı açıklama yapınca hemen spor merkezimizi kapattık. O günden beri Instagram hesabımızdan yayın yaparak öğrencilerimize ders veriyoruz. Katılım çok yüksek. 350 kişinin katıldığını da gördük. Biz bu işi gönüllü olarak yapmaya karar verdik. Yılardır öğrencilerimiz olan kişiler var. Onlara moral olsun. Evde biraz normal hayatlarına devam edebilsinler ve motive olsunlar diye yaptık. Çok güzel geri dönüşler aldık.”

Duygu Özteke ise “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem kendimizin, hem üyelerimizin hem de bir şekilde bizi takip eden diğer insanlar için motivasyon amacıyla gönüllü olarak bu şekilde yayınlar yapıyoruz. Bizim yıllardır üyelerimiz var pilates yapan. Hem onlar soğumasın hem de biz kendimiz de soğumayalım diye de yapıyoruz. Bu şekilde evde de olsak normal hayatımıza devam etmiş gibi hissediyoruz kendimizi” diye konuşuyor.

 

 

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