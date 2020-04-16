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16.04.2020 - 10:16 | | İHA

Evde kumar oynarken basıldılar! 18 kişiye 84 bin 500 TL ceza

Antalya’nın Kaş ilçesinde kumar oynadıkları sırada jandarma tarafından baskın yapılan 18 kişiye, toplamda 84 bin 581 TL idari yaptırım uygulandı.

Evde kumar oynarken basıldılar! 18 kişiye 84 bin 500 TL ceza

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde şüpheli Z.P.’nin evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin evinde yapılan aramada 17 kişi kumar oynadığı sırada yakalandı.

Arama sırasında masa üzerinde ele geçirilen 32 bin 359 TL paraya, 43 adet okey taşı ve depodaki 732 deste iskambil kağıdına da el konuldu.

Kumar oynayan 17 kişiye de ilk olarak Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre 'kumar oynamak suçundan' kişi başı bin 225 TL para cezası ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 'yasaklara aykırı hareket etmekten' 392 TL para cezası uygulandı.

Aynı zamanda kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre, 'yasaklara aykırı hareket etmek' suçundan kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. 18 kişiye toplamda 84 bin 581 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli Z.P. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Siyah maskelerle ilgili çok kritik uyarı!Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, corona virüsle mücadelede yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.
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