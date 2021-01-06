MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evde kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 TL ceza
ABONE OL
06.01.2021 - 12:03 | | DHA

Evde kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 TL ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde kumar oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 TL ceza kesildi.

Evde kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 TL ceza

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 100 oyun pulu ve 4 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL ceza kesildi. Ev sahibi F.A. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

 

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde! Dev kaya böyle düştü

Yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde! Dev kaya böyle düştü

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

6 Ocak deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli

6 Ocak deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet