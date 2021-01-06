Evde kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 TL ceza

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 100 oyun pulu ve 4 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL ceza kesildi. Ev sahibi F.A. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.