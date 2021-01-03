Evde kumar oynayan 8 kişiye şok baskın!

Ortahisar ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalananan 8 kişiye, kumar oynamak ve salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 35 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan ev sahibi H.K. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.