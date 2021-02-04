Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Korupınar Mahallesi’nde Y.K.'nin evine operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı. Evde kumar oynanan malzemelere el koyan polis, içerideki 9 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 30 bin 600 lira idari para cezası kesti.
'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.