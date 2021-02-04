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04.02.2021 - 10:35 | | DHA

Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, bir eve polis tarafından düzenlenen baskında kumar oynayan 9 kişi yakalandı. Şüphelilere, 30 bin 600 lira ceza kesildi.

Evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Korupınar Mahallesi’nde Y.K.'nin evine operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı. Evde kumar oynanan malzemelere el koyan polis, içerideki 9 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 30 bin 600 lira idari para cezası kesti.

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