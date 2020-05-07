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07.05.2020 - 12:43 | | DHA

Evde kumar pahallıya patladı!

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki eve düzenlenen baskında, kumar oynatan kişi ile kumar oynayan 6 kişiye, 'sosyal mesafe kuralını ihlal'den 22 bin 50 liralık ceza kesildi.

Evde kumar pahallıya patladı!

Hendek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’deki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen baskında, ‘kumar oynamaya yer temin etme’ suçundan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. ‘Sosyal mesafe kuralını ihlal etmek’ten ise ev sahibinin de aralarında bulunduğu 7 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' hükümlerince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası yazıldı.

 

 

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