Evde kumar pahallıya patladı!

Hendek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’deki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve düzenlenen baskında, ‘kumar oynamaya yer temin etme’ suçundan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. ‘Sosyal mesafe kuralını ihlal etmek’ten ise ev sahibinin de aralarında bulunduğu 7 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' hükümlerince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası yazıldı.
Hakkari Yüksekova'da meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdıYüksekova'nın Hakkari ile Van'a ulaşımını sağlayan karayolunda, 6 gün önce yaşanan heyalanın geliş anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, tonlarca toprak ve kaya parçasının yamaçtan kayarak gelişi sırasında 2 aracın yoldan geçtiği görülüyor.