Öğrenme güçlüğü çeken ve down sendromlu gençlerin hayata katılması için başlattığı Down Kafeteryalar ile büyük farkındalık yaratan mimar Saruhan Singen de “Evde kal Türkiye” çağrısına kulak verenlerden. Su altı sporları yapan ve motosiklet kullanan Singen, koronavirüs günlerini şöyle anlatıyor:

‘Dostluğa inanırım’

“68 yaşındayım ve hiç kapris yapmadan, dostluğa inanırım. Dostluğun, arkadaşlığın, birlikte hareket etmenin ne denli güzel bir şey olduğunu yaşamım boyunca hissetmişken şimdi evde kalmak bana da çok zor geliyor. Engelli gençlerle, Down Kafe’de haftanın altı günü çalışmak bana büyük enerji ve onur veriyor. Ama evde kaldığım süre içinde yorulduğumu hissettim. Elbette evde eşime de yardım ediyorum.



Evde dalış malzemelerimi topluyor, temizliyorum. Birkaç aya kadar tekrar su altına ineceğim günlerin hayalini kurarak yaşıyorum. Evde kurbağa yüzüşü yaparken eşim odaya girdi ve gülmeye başladı. Evde bol bol dalış ve sualtı videoları izliyorum, becerilerimi geliştiriyorum. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ndan arkadaşlarımı arayarak su altına dair anılarımızı konuşuyoruz. Su üstünden aşağıya doğru süzülme burnumda tütüyor. Dalmanın bana yaşattığı korku ve mutluluğu aynı anda yaşıyorum. Ne yalan söyleyeyim, evde kalmak bana dalmak gibi çok iyi geldi.”