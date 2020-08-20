Evde tedavide Teletıp dönemi

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özetle şunları söyledi:



YENİ UYGULAMA: Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız dün (salı) 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz “Teletıp” denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.



İLAÇ SIKINTISI YOK: Türkiye hastaların Kovid-19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. Tedaviye erişim çok kolaylaşmıştır. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. Tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz.



10 İLDE VAKA SAYISI DÜŞTÜ: Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kovid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7’dir. Sağlık çalışanlarımız sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir. Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı. Her şehirde valilerimizin başkanlık ettiği bu kurullarımızla alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.



‘RİSKLİ ALAN’ ÖZELLİĞİ: Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmişti. Bu uygulamaya riskli alan özelliğini kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale’de uygulanan bu özellik ay sonuna kadar tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Kovid hastası, bir temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek uçak, tren, otobüse binmeye çalıştığını bu uygulama ile tespit ettik, engelledik.



ZATÜRRE AZALDI: Zatürre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Antiviral ajan olan Favipiravir’i Türkiye’de üretebilir olduk. Erken dönemde Hidroksiklorokin ile birlikte Favipiravir ilacını başlama imkanımız oldu. Bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pnömoni oranının azaldığını görüyoruz. Bu oran şimdi yüzde 7.4.



Bakan Koca, “Şu dönemde 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok” derken, 21 Eylül’de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içinde olduklarını söyledi.



Bin 303 yeni vaka



Türkiye’de dün bin 303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu. Dün iyileşen bin 2 kişi ile birlikte Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915’e çıktı. Dünkü 87 bin 223 test ile toplam test sayısı da 5 milyon 969 bin 629 oldu. Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.4 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayımız 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın” dedi.