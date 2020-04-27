Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı saatleri...

Teravih namazı saati ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Ramazan ayı denilince akla il gelenler arasında teravih namazı yer alıyor.Corona virüs nedeniyle evde teravih namazı kılmak isteyenler nasıl kılınacağını araştırıyorlar. Peki evde teravih namazı nasıl kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural,yaptığı açıklamada, kılınması sünnet olan teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.

Hazreti Muhammed ve dört büyük halife döneminden beri Müslümanların, teravih namazını hem camiler hem de evlerde cemaatle veya tek başına kılmasına ilişkin uygulamaların olduğuna işaret eden Tural, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir. Dolayısıyla hane halkından imamlık yapabilecek birisi varsa cemaatle teravih namazını kılarlar. Eğer imamlık yapacak biri yoksa her biri ferdi olarak teravih namazını evde kılabilir. Bu durumda herhangi bir sakınca yoktur.

Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyor. Bu iddia kesinlikle doğru değil, kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü oruç ile teravih ibadetleri birbirinden farklıdır. Oruç, gündüz, teravih ise gece ibadetidir. Peygamber Efendimiz, 'Kim ramazanın gündüzünü oruçla geçirir, gecesini de teravih namazı kılarak ihya eder, Cenabıhak katında verilecek ecir ile mükafata iman eder ve böyle de umarsa, onun geçmiş küçük günahları bağışlanır' buyuruyor."

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TERAVİH NAMAZI EVDE NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.