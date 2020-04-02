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02.04.2020 - 14:53 | | DHA

Evde uykuya dalan yaşlı adam paniğe neden oldu!

Adıyaman’da evinde uyuya kalan 65 yaşındaki Kenan T ekipleri seferber etti. Evin penceresinden içeriye giren ekipler, şahsın uyuduğunu görünce normale döndü.

Evde uykuya dalan yaşlı adam paniğe neden oldu!

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi 601 Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 1. katında ikamet eden 65 yaşından büyük olduğu öğrenilen Kenan T., evde uykuya dalınca meraklanan komşuları ortalığı birbirine kattılar. Kenan T'den haber alamayan yakınları polis ekiplerinden yardım istedi. Yardım talebi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin penceresinden içeriye giren ekipler, Kenan T'yi yatağında uyur halde buldu. Uyandırılan Kenan T'nin dışarı çıkması ile yaşanan panik sona erdi.

Sağlığının iyi olduğu görülen Kenan T., kapı sesini duymadığını belirtmesi üzerine ekipler normale döndü.

 

 

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