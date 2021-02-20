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20.02.2021 - 09:10 | | DHA

Evde yalnızdı! Gece yarısı korkunç olay

Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan ve itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

Evde yalnızdı! Gece yarısı korkunç olay

Yangın, dün akşam Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (45) alevlerin arasında kaldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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