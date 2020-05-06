Evdeki MS’liler için online okul

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’nin, evde kalan MS hastalarının hayatını kolaylaştırmak için açtığı Online MS Okulu’nda dersler devam ediyor. Okulda uzmanlar tarafından fizyoterapi, psikoterapi, nefes terapisi ve yoga anlatılıyor.

Beyin, omurilik ve görme sinirlerinden oluşan bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişiyi etkiliyor. Karadeniz Multipl Skleroz Derneği, Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalmak zorunda kalınan bu süreçte hastalara ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla 23 Nisan’da Online MS Okulu etkinliğini başlattı.

17 Mayıs’a kadar

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi tarafından yürütülen Online MS Okulu 17 Mayıs’a kadar faaliyet gösterecek. Dersler, derneğin Facebook ve Instagram hesapları üzerinden canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik süresince MS hastalarına fizyoterapi, psikoterapi, nefes terapisi, yoga, diyetisyen gibi alanında uzman bir ekiple destek tedavi imkanı sağlanıyor.

Ayrıca MS hastaları ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak ve evde kaldıkları sürede kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için Online MS Okulu’na ilgi duyan

herkes katılabilecek.

Amaçlarının sadece bölgedeki MS hastaları değil Türkiye’deki diğer MS hastalarına da ulaşmak olduğunu belirten Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Canlı yayınlarımız ile MS hastalarına hem moral vermeyi hem de tedavilerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle aileleri ile birlikte yapabilecekleri etkinlikleri de programa ekledik. Online MS Okulu’nda, canlı yemek yapma, sosyal aktiviteler, deneyim paylaşma saatleri de yer alıyor. İftar sonrası programlar ve akşam saatlerinde de farklı sosyal etkinliklere yer veriliyor” dedi.