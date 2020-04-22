MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evden 30 ton çöp çıktı! 15 kamyonla taşındı
ABONE OL
22.04.2020 - 17:12 | | İHA

Evden 30 ton çöp çıktı! 15 kamyonla taşındı

Mersin’de, mahallelinin şikayeti üzerine bir eve giden zabıta ekipleri, evde yığınlar halinde çöple karşılaştı. Evden 30 ton çöp çıkaran ekipler, evi temizleyerek dezenfekte etti.

Evden 30 ton çöp çıktı! 15 kamyonla taşındı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesinde vatandaşların, belediyeyi arayarak bir evden pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetleri üzerine harekete geçen Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki F. T. isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı. İki katlı müstakil evin bahçesinde ve içerisinde çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Yılların çöpü biriken, hırdavatla dolu, çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Gün boyu devam eden boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Evden 30 ton çöp çıktı 15 kamyonla taşındı

Toroslar Belediyesince gerçekleştirilen titiz çalışma, mahalle sakinlerini de rahatlattı. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfekte çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.

“TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARA GEÇİT VERMİYORUZ”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının temiz ve yaşanılabilir bir Toroslar oluşturmak olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talebe en kısa sürede cevap vererek Turunçlu Mahallemizde tespit edilen çöp evi temizleyip dezenfekte etti. Bu gibi olumsuzluklar hem insan sağlığını tehdit ettiği gibi hem de kötü görüntüsüyle de Toroslarımıza yakışmamaktadır. Özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele sürecinde toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık” dedi.

 

 

Termal silah dürbünleri Jandarma'ya teslim edildiSavunma Sanayii Başkanlığı, termal silah dürbünlerinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evden 30 ton çöp çıktı! 15 kamyonla taşındı

Evden 30 ton çöp çıktı! 15 kamyonla taşındı

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

56 Nerenin Telefon Kodu? +56 Hangi Ülkeye Ait?

56 Nerenin Telefon Kodu? +56 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber