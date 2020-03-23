MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti
ABONE OL
23.03.2020 - 16:07 | | DHA

Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti

Şırnak'ta evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Mehmet Yemez (70), polisler eşliğinde bankaya giderek maaşını çekip, evine döndü.

Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti

65 yaş ve üstü ile kronik hastalara evden çıkmamaları yönünde getirilen kısıtlama sonrası Şırnak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor. Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi olmayanlar için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu. Ekipler, evden çıkamayanların market alışverişini yaptı.

Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yemez, bankadan maaşını çekmek için '155 Polis İhbar Hattı'na çağrıda bulundu. Görevlendirilen 2 polis memuru ve 1 bekçi Mehmet Yemez'i eldiven ve maske takarak evinden alıp, maaşını çektirdikten sonra evine bıraktı.

Yapılan uygulamadan son derece memnun olduğunu belirten Yemez, "Ben telefon açtım. Param kalmamıştı. Polis arkadaşlar geldiler. Para almak için beni bankaya götürdüler. Onlara çok teşekkür ederim. Devletimize, valimize çok teşekkür ederim" dedi.

Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti

Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama

Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber