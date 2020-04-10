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10.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Evden çıkanlar mesajla uyarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde gözlem altında olması gerekenleri dijital bir yöntemle takip edeceklerini duyurmuştu.

Evden çıkanlar mesajla uyarıldı

Bakanlığın, bu kapsamda evde izolasyon altında olanların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için hazırladığı ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ dün hayata geçti. Dün evde olması gerektiği halde dışarıya çıkanların cep telefonlarına, “İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lüften evinizde kalmaya devam edin” mesajı gönderildi.

Bu mesajın, koronavirüs testi pozitif olanlar ve onların temaslılarının dışında, kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği belirtildi. Uygulama kapsamında uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumunun emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. 

Yayılmaya karşı

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takibi planlanıyor. Projeyle koronavirüs bulaşmasının büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplumun sağlığı için de önemli olan proje ile karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

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