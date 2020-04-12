Evden çıkmadan devri alem

Enuygun.com da seyahatseverleri oturduğu yerden maceralara çıkaran kitapları derledi:

Beş Şehir: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğretmenlik yapmak için gittiği Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunda yaşadığı deneyimleri anlattığı bir kitap. Okurken Tanpınar’la birlikte her bir şehrin geçmişinden ve kültüründen bilmediğiniz bir şey öğrendiğiniz bir yolculuğa çıkacaksınız.

Yolda: Kitap aslında Amerika yolculuğu görünümlü bir Jack Kerouac otobiyografisi. Chicago, Seattle, New Orleans, Los Angeles gibi Amerika denilince akla gelebilecek her yeri dolaşan Kerouac, yolculuğu esnasında aldığı notlarla yazmış kitabını. Bu kitapla Amerika’ya karış karış keşfe çıkacaksınız.

İtalya’da Alacakaranlık: Kitap, D.H. Lawrence’ın Frieda ile ilk önce Almanya’ya sonra İsviçre Alplerini geçerek İtalya’ya gittiği yolculuğu anlattığı bir gezi kitabı.

Ye Dua Et Sev: 30’lu yaşlarındaki Elizabeth Gilbert adlı bir kadının İtalya, Hindistan ve Endonezya seyahatlerini anlatan bir roman. Adından da anlaşılacağı üzere karakter, aslında yazarın kendisi.

Bir Dinozorun Gezileri: Mina Urgan’ın hem Türkiye’de hem de dünyada gittiği yerleri anlattığı bir gezi kitabı. Urgan’ın hayatında kendinizden parçalar bulacaksınız.

Albert Camus Yolculuk Günlükleri: Yazarın 1946’da Amerika’ya, 1949’da da Güney Amerika’ya yaptığı gezileri anlattığı iki ayrı günlükten oluşuyor. Camus ile muhteşem bir yolculuk hikâyesine ortak olacaksınız.