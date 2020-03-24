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24.03.2020 - 17:57 |

Evden emekli maaşı nasıl alınacak? / PTT emekli maaşları nasıl ödenecek?

Türkiye'de corona virüsü vakaları olduğu açıklandıktan sonra birçok önlem alındı. PTT evden emekli maaşı ödemesi fırsatı bulunmaktadır. Evden emekli maaşı almak isteyenler vatandaşlar ise PTT'nin bu hizmetini araştırıyorlar. Peki evden emekli maaşı nasıl alınır?

Evden emekli maaşı nasıl alınacak? / PTT emekli maaşları nasıl ödenecek?

Türkiye'de alınan corona virüs tedbirlerinden biri ise 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmalarının sınırlandırılması oldu. Bu sınırlandırma sonrasında ise emekliler maaşlarını evden çıkmadan nasıl alacağını araştırmaya başladılar. PTT corona virüsü önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emeklilere maaşlarını konutlarına kadar ulaştırma fırsatı sunacak. PTT emekli maaşları nasıl ödenecek?

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini seçilmesi yeterli olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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