Evden emekli maaşı nasıl alınacak? / PTT emekli maaşları nasıl ödenecek?

Türkiye'de alınan corona virüs tedbirlerinden biri ise 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmalarının sınırlandırılması oldu. Bu sınırlandırma sonrasında ise emekliler maaşlarını evden çıkmadan nasıl alacağını araştırmaya başladılar. PTT corona virüsü önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emeklilere maaşlarını konutlarına kadar ulaştırma fırsatı sunacak. PTT emekli maaşları nasıl ödenecek?

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini seçilmesi yeterli olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.