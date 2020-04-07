Evden emekli maaşı nasıl alınır? Evden emekli maaşı alma başvurusu nereye yapılacak?

Evden emekli maaşı nasıl alınır? sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyeleri ise 7 Nisan tarihinde ödenmeye başlıyor. 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı emeklilerin ikramiyelerini ve maaşlarını evden alabilecekleri duyurulmuştu. Peki evden emekli maaşı nasıl alınır?

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

65 yaş ve üstü vatandaşlar emekli aylıklarını evden alabilecekler. Evden emekli maaşı almak için vatandaşlar taleplerini,112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletebilecekler.

e-Devlet'te yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabiliyorsunuz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." ifadelerini kullandı.