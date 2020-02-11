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11.02.2020 - 20:14 | | DHA

Evden gelen koku polisi harekete geçirdi... Acı gerçek ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Resul Arslan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

Evden gelen koku polisi harekete geçirdi... Acı gerçek ortaya çıktı

Karasu İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki apartmanında yalnız yaşayan Resul Arslan'ın dairesinden gelen kokuyu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından daireye girdi.

Evden gelen koku polisi harekete geçirdi... Acı gerçek ortaya çıktı


Arslan'ın banyoda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Resul Arslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 

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