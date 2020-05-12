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12.05.2020 - 11:25 |

Evden hırsızlık yapan kadınlar böyle görüntülendi!

İstanbul Üsküdar’da evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık yaptıkları apartmana girerken maske ve şalla yüzlerini gizledikleri anlar kameralara yansıdı.

Evden hırsızlık yapan kadınlar böyle görüntülendi!

Üsküdar'da 20 Nisan’da bir evden ziynet eşyası, kol saati, nakit para ve 1 adet silah çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği apartmanda ve civarındaki kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olayına karışan 3 kadın şüpheliyi tespit etti. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri 28 Nisan tarihinde gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Seda M. (27)'nin 23 adet, Şerife G.(35)'nin 29 adet, Sibel M.(23)'nin 6 adet suçtan kayıtları olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin girdikleri evden 50 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sibel M. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASKELİ ŞÜPHELİLER KAMERADA

Öte yandan, 3 kadın şüphelinin hırsızlık yaptıkları apartmana girerken maske ve şalla yüzlerini gizledikleri görüldü. Şüphelilerin cadde üzerinde bir taksiyi durdurup, binme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

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