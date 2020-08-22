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22.08.2020 - 18:39 | | DHA

Evden kötü koku geliyordu komşuları haber verdi! Dehşet...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Hasan Mercan (60) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Evden kötü koku geliyordu komşuları haber verdi! Dehşet...

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Kendirci Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Hasan Mercan'ın komşuları evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mercan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Mercan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

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